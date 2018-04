Veröffentlicht am 22. April 2018 von wwa

WISSEN – Wie Eltern Kinder „stark“ machen können – Möglichkeiten elterlicher Suchtvorbeugung – Fortbildung am 8. Mai im Infoladen Aufwärts in Wissen – Die elterliche Erziehung soll Kinder in vielerlei Hinsicht stark fürs Leben machen. Durch sie werden die Grundlagen gelegt, ob Kinder später ein selbstbestimmtes Leben führen können, Herausforderungen meistern, Beziehungen eingehen, Rückschläge verkraften, andere Meinungen zu akzeptieren lernen und vieles mehr. Deshalb ist sie nicht nur Sache der Eltern, sondern geht letztlich alle etwas an.

Der Fortbildungs-Abend des Regionalen Arbeitskreis Suchtprävention und das Netzwerk Familienbildung geben aus präventiver Sicht Orientierungshilfen und Rat. Volker Schneider, Suchtpräventionsfachkraft aus Siegen, referiert zu den Grundlagen elterlicher Suchtprävention am Dienstag, 8. Mai, um 18:00 Uhr, im Informationsladen „Aufwärts“, in Wissen (Gerichtsstraße 34).

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten per Email an horst.schneider@kreis-ak.de, oder telefonisch unter 0 26 81/ 81- 25 43. Die Veranstaltung ist sowohl als Fortbildung für schulische Lehrkräfte als auch für den Erwerb der Jugendleitercard anerkannt.