Veröffentlicht am 22. April 2018 von wwa

NIEDERMÜHLEN – Vorbereitungstreffen in Berlin mit Partnern des „Europa bewegen e.V“ – Zur Vorbereitung der Jugendbegegnungen kommenden Sommer im Haus Niedermühlen lud der Vorstand des „Europa bewegen e.V.“ die pädagogischen Mitarbeiter/innen aller sechs Teilnehmerländer ein. Während der Tagung wurden den drei neuen Partnern aus Polen wichtige Informationen zum Ablauf und der Unterbringung vermittelt. Gemeinsam wurden Regeln zum Zusammenleben während der Begegnung erarbeitet, sowie Details zum Programmablauf besprochen. Viele hilfreiche Tipps und Vorschläge vermittelten Hermann Josef Wagner (Geschäftsführer), Dr. Martina Reinersmann (2. Vorsitzende) und Dorothea Große-Frintrop (ehrenamtliche päd. Mitarbeiterinnen) an die Teilnehmenden aus Lettland, Weißrussland, Griechenland, Polen und Deutschland in interessanten und informativen Runden.