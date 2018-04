Veröffentlicht am 21. April 2018 von wwa

HEDDESDORF – Stammtisch des VdK-Ortsverbandes Heddesdorf Am Donnerstag, 03. Mai findet der Stammtisch des VdK-Ortsverbandes Heddesdorf diesmal wieder einmal mit einer Referentin statt. An diesem Tag wird um 16:30 Uhr die Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Petra Jonas in der Cafeteria des Altenheims Josef-Ecker-Stift den VdKlern und interessierten Gästen Rede und Antwort stehen.

Fragen der aktuellen Kreispolitik und den sozialen Aufgaben des Landkreises sollen und können an diesem Nachmittag besprochen werden. Die Organisatoren würden sich über zahlreiche Gäste sehr freuen. Weitere Auskunft zur Veranstaltung erteilt Jürgen Gossmann, Telefon: 02631956899