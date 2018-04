Veröffentlicht am 21. April 2018 von wwa

OBERIRSEN-RIMBACH – Entdeckungsreiche Heilkräuterwanderung durch Wiese, Feld und Wald – Naturkundliche Spaziergänge in Oberirsen von April bis August – Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen lädt mit Frühjahresbeginn zu Heilkräuterwanderungen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten ein. In circa zweistündigen leichten Wanderungen entdecken und bestimmen die Teilnehmenden mit den beiden Kursleiterinnen Christel Pohlhausen und Ellen Dittrich Pflanzen und beobachten im Jahreszyklus die Pflanzengemeinschaften. Dieser Pflanzen mögen vielleicht als „Unkräuter“ bekannt sein, sind aber in Wahrheit hilfreiche Heilkräuter und passen gut in die Küche sowie Hausapotheke.

Anregungen für die Sinne – riechen, schmecken, tasten – geben nicht nur die vielen Kräuter, sondern auch die Kostproben aus diesen Heilkräutern, die zum Abschluss von den Teilnehmenden probiert werden können. Folgende Wanderungen werden angeboten:

Quicklebendige Frühjahrsblüher Samstag, 28. April, 15:00 bis 18:00 Uhr

Vollfrühling – Vorsommerbetrachtung Samstag, 26. Mai, 15:00 bis 18:00 Uhr

Sommersonnenwende – Johannistag Sonntag, 24. Juni, 15:00 bis 18:00 Uhr

Reifeprozess im Hochsommer Samstag, 21. Juli, 15:00 bis 18:00 Uhr

Genüsse aus dem Spätsommer Samstag, 18. August, 15:00 bis 18:00 Uhr

Treffpunkt ist jeweils im Gartenweg 1 in Oberirsen-Rimbach. Die Kosten belaufen sich auf 15 Euro je Termin. Interessierte können sich bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Telefon 0 26 81/81- 22 11 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de anmelden.