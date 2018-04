Veröffentlicht am 21. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Weiterhin Bundesförderung der Sprachkitas im Kreis Altenkirchen – Erwin Rüddel lobt Kita-Engagement bei der Vermittlung von Sprache – „Die Sprachkitas im Landkreis Altenkirchen verdienen höchstes Lob. Sie sind ein wichtiger Vermittler alltagsintegrierter sprachlicher Bildung für Kinder. Deshalb werden diese Schwerpunktkitas auch weiterhin durch das Bundesprogramm ‚Sprachkitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist‘ unterstützt“, teilt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel mit.

So erhalten im Rahmen der ersten Welle die Kitas „Sonnenschein“ in Weyerbusch, sowie „Traumland“, die Evangelische Kita Arche, die Katholische Kita St. Jakobus und Joseph (alle Altenkirchen), die Kita „Spatzennest“ in Gieleroth. die Katholische Kita St. Joseph in Hamm/Sieg, die Kita der Stadt Herdorf, die Kommunale Kita „Schatzkiste“ in Rott, die Evangelische Kita „Apfelbaum“ und die Katholische Kita „Adolph Kolping“, beide in Wissen, jeweils eine Fördersumme in Höhe von 100.000 Euro.

Die Kita „Glockenspitze“ in Altenkirchen, die Kita „Zwergennest“ in Betzdorf, die Kitas „Im Wiesengrund“ und „Wirbelwind“ in Kirchen sowie die Kitas „Sonnenschein“ in Mudersbach und Niederfischbach erhalten im Rahmen der zweiten Welle jeweils 93.751 Euro. Die Kita „Zauberwald“ in Wallmenroth bekommt 87.502 Euro. Für den Evangelischen Kindergarten Wehbach gibt es 85.419 Euro, ebenso für die Kita „Meilenstein“ in Roth. Die Kita „Villa Kunterbunt“ in Wissen erhält 83.336 Euro und für die Kita „Alte Bahnhofsschule“ in Daaden gibt es 77.087 Euro an Fördermitteln.

„Durch das Bundesprogramm für die Sprach-Kitas erhalten die Einrichtungen gleich doppelte Unterstützung. So werden die Fachkräfte in den betreffenden Kitas mit Expertise im Bereich sprachliche Bildung verstärkt. Zudem finanziert das Programm eine zusätzliche Fachberatung, die kontinuierlich und prozessbegleitend die Qualitätsentwicklung in den Sprach-Kitas unterstützt“, bekräftigt Erwin Rüddel.