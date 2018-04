Veröffentlicht am 29. April 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – Thomas Kagermann gastiert in der Flammersfelder Kirche – „Im Reich von dieser Welt“ – Frisch aus Gomera zurück mit Atlantiksalz in den Poren, gibt der Künstler Thomas Kagermann am Sonntag, 6.Mai ab 17 Uhr ein einstündiges Solokonzert in der ev. Kirche in Flammersfeld.

Da kommt Schwung auf. Kagermann’s musikalisches Spektrum reicht von deutschsprachigen Liedern mit Tiefenwirkung, über reanimierte deutsche Balladen, verwegene Tanzfetzen auf seiner Violine und unberechenbare Gesangsexperimente mit dem Publikum bis hin zu synchronen Violin- und Vokalskalen zu Textfragmenten aus Evangelien, Neuoffenbarungen und Heiligen Schriften.

Das klingt seriös. Ist es auch – zumal es erlebt ist. Genauso gut kann es urplötzlich leichtfüßig werden…weltlich…..bei Kagermann weiss man nie. Außerdem gibt es wieder Überraschungsgäste. Man darf entspannt gespannt sein. Foto: Peter Rüsing